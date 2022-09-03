Тренер «Сочи» Точилин про 1:2 с «Краснодаром»: «Мы наиграли на ничью. Нужно похвалить Сафонова»

Тренер «Сочи» после поражения от «Краснодара» пожаловался на невезение и похвалил Матвея Сафонова.
Матч 8-го тура Мир РПЛ завершился победой «Краснодара» со счетом 2:1.
«Мы неплохо начали второй тайм, но, к сожалению, пропустили два мяча. Эти голы не вытекали из самой игры, в этих эпизодах допустили индивидуальные ошибки.
У нас были голевые моменты, но нужно похвалить вратаря «Краснодара», который выручил свою команду. По игре мы однозначно наиграли минимум на ничью. Нам где‑то не хватило везения», – сказал Александр Точилин.