Сторожук о 2:1 с «Сочи»: «Сложный матч в физическом и психологическом планах. Благодарен ребятам, они настоящие мужики»

Главный тренер высказался о победе над «Сочи».

«Быки» одержали победу со счетом 2:1 в 8-м туре Мир .

«Сложный матч в физическом и психологическом планах. Я очень благодарен ребятам, они настоящие мужики и продемонстрировали это сегодня. Было одно целое, каждый за каждого.

Поначалу выглядел лучше, но в середине [первого] тайма мы выровнялись и даже перехватили инициативу. Но концовку опять отдали, глупые, нелепые ошибки. Была запоздалая реакция на эпизоды, мы понимаем, с чем это связано.

После перерыва очень хорошо вышли, мощно, агрессивно, забили гол, второй, третий. Молодость и потеря концентрации привели к нелепой ошибке. Такие команды, как «Сочи», имея таких исполнителей, быстро за это наказывают.

После этого пропущенного входили в игру, но выстояли. В ряде эпизодов могли забить, могли убежать, рационально распорядиться контратаками. Было тяжело, всех с победой. Болельщики, вы самые лучшие!» – сказал Сторожук.