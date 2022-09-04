«Захарян адекватно относится к ситуации с «Челси» и все понимает». Член совета директоров «Динамо» о трансфере

Член совета директор рассказал о реакции на срыв трансфера в .

– Что вы ощутили, когда 25 августа получили оффер от «Челси»?

– Ничего. Мы связались с клубом, начали общение. Что мы ощутили? Конечно, это очень приятно и лестно. Прогресс Арсена произошел на наших глазах. Я прекрасно помню, как Арсен выходил в 17 лет на стадионе в Саранске против . Помню, как он забил первый гол с . Такой прогресс – приятно и лестно.

– Если вы вернетесь к этому разговору с «Челси» в декабре, отступные будут 15 миллионов?

– Когда это произойдет, тогда и увидим. Все должно устроить и Арсена, и клуб. Мне сложно комментировать, что будет через 3 месяца.

– Как Захарян переживал эту историю?

– Мы всегда в диалоге с нашими футболистами. С Арсеном об этом разговаривали. Он хочет попробовать себя в сильной лиге. Он адекватно относится к ситуации, которая развивается.

Мы объяснили ему нюансы с недостатком времени и переводом средств. Он все понимает. Арсен не только суперталантливый футболист, но и умный парень, – сказал Дмитрий Гафин.