Захарян о «Челси»: «Было предложение. Как я мог отказаться? Приятно, что такие авансы мне выдаются»

рассказал о несостоявшемся трансфере в .

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний хавбек не перейдет в «Челси». Лондонский клуб не нашел возможности перевести 15 миллионов евро до закрытия трансферного окна в Англии.

– Нормально пережил? У меня контракт с «Динамо», надо продолжать играть, показывать себя. И все будет.

– Когда срывается такой трансфер, то нелегко..

– Я понимаю, да. Чуть‑чуть взгрустнул, а так – нормально отошел.

– Ребята вас успокоили?

– Ребята меня подкалывали! Шутки в раздевалке шутили, но ничего такого.

– Болельщики переживают, что у тебя пропадет мотивация. Можешь гарантировать, что этого не случится?

– Я стараюсь, сейчас набираю форму. В предсезонке чуть‑чуть пропустил, поэтому сейчас стараюсь набрать форму и показывать себя еще лучше.

– Когда ты понял, что это не простой вброс, а реальный интерес, какая была реакция?

– Я знал, что они интересовались еще зимой. Конечно, приятно, что такие авансы мне выдаются, такие клубы следят. Поэтому стараюсь себя лучше показывать. Понятно, что сейчас что‑то не получается, всю критику я принимаю. Стараюсь, тренируюсь.

– Но как не стать Чаловым, который после несвершившегося трансфера впал в депрессию?

– Я не знаю, какая у него была ситуация, как он на это отреагировал. Я стараюсь все отдать родному клубу, чтобы мы шли как можно выше.

– Общался с кем‑то из «Челси»?

– Общался.

– С кем?

– Ну... Общался.

– Вы правда согласовали контракт?

– Было предложение.

– Но ты дал свое согласие на переход?

– А как я мог отказаться? – сказал полузащитник «Динамо».