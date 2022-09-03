Гончаренко про 1:2 с «Динамо»: «То, во что «Урал» сыграл, это практически максимум. Мы отдали все»

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Виктор Гончаренко считает, что «Урал» показала максимум в матче против «Динамо».

Встреча 8‑го тура Мир РПЛ завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1. 

– Довольны ли качеством игры команды?

– То, во что мы сегодня сыграли, это практически максимум. Может быть, были простые потери мяча в простых ситуациях, соответственно было меньше быстрых атак. Ну, а так, мы старались и отдали все.

– Видели какие‑нибудь позитивные подвижки в атакующей игре?

– По мысли, может, что‑то и было, но не по исполнению. Когда простые передачи идут в аут или страдает обработка мяча, очень сложно доставить мяч в чужую штрафную.

– Арбитр вам дал желтую карточку. Чем были недовольны?

– Какой смысл об этом говорить? Это вам интересно, мне абсолютно неинтересно, – сказал главный тренер «Урала»

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