Радимов изменил мнение о «Спартаке»: «Мы не знали Абаскаля, но он поставил неплохую игру. Надеемся, появился конкурент для «Зенита»

выразил надежду, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в Мир .

Красно-белые обыграли «Факел» (4:1) в седьмом туре.

– Владислав, вы в начале сезона скептически относились к перспективам . Изменили мнение?

– Да, разумеется. «Спартак» выглядит очень здорово.

Исполнительское мастерство, плюс «Спартак» начал прессинговать. Это выглядит очень впечатляюще и смотрибельно. Мы просто не знали, какой это тренер ( ), но на практике видно, что он поставил неплохую игру.

Но это только начало чемпионата, нужно смотреть дальше – особенно против сильных соперников. Команды ниже классом «Спартак» щелкает, и это не может не радовать.

Потому что в чемпионате появился, надеемся, конкурент для , – сказал главный тренер «Зенита-2» в эфире телеканала «Матч ТВ».

Радимов о «Спартаке»: «В ближайших 4 турах побед не будет, чемпионская гонка закончена. К 10-му туру займут свое седьмое-восьмое место»