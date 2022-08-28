Радимов изменил мнение о «Спартаке»: «Мы не знали Абаскаля, но он поставил неплохую игру. Надеемся, появился конкурент для «Зенита»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов выразил надежду, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в Мир РПЛ.

Красно-белые обыграли «Факел» (4:1) в седьмом туре.

– Владислав, вы в начале сезона скептически относились к перспективам «Спартака». Изменили мнение?

– Да, разумеется. «Спартак» выглядит очень здорово.

Исполнительское мастерство, плюс «Спартак» начал прессинговать. Это выглядит очень впечатляюще и смотрибельно. Мы просто не знали, какой это тренер (Гильермо Абаскаль), но на практике видно, что он поставил неплохую игру.

Но это только начало чемпионата, нужно смотреть дальше – особенно против сильных соперников. Команды ниже классом «Спартак» щелкает, и это не может не радовать.

Потому что в чемпионате появился, надеемся, конкурент для «Зенита», – сказал главный тренер «Зенита-2» в эфире телеканала «Матч ТВ».

Радимов о «Спартаке»: «В ближайших 4 турах побед не будет, чемпионская гонка закончена. К 10-му туру займут свое седьмое-восьмое место»

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