Алонсо о переходе в «Барсу»: «Очень необычно играть за команду, в которой побеждал мой отец»

прокомментировал переход в «Барселону».

«Очень счастлив. Вот, наконец, я здесь. У меня в голове была лишь «Барса». Давно хотел перейти сюда. Думаю, я сделал правильный шаг. С нетерпением жду начала работы.

Да, я несколько раз общался с тренером. Собираюсь внести свой вклад в работу команды. У меня уже есть небольшой опыт, нужно поставить его на службу клубу.

Очень необычно играть за команду, в которой побеждал мой отец (папа Алонсо взял 6 трофеев в составе «Барсы» – прим. Sports.ru). Это, безусловно, еще одна важная причина, чтобы перейти сюда.

Он тоже счастлив. Мы такого не могли себе представить. Помню, как папа приводил меня смотреть игру на «Камп Ноу». Находиться здесь просто невероятно», – сказал защитник.