«Барса» думала пригласить Морату, но форвард точно не уйдет из «Атлетико»

«Барселона» не сможет подписать Альваро Морату перед закрытием трансферного окна.
Каталонский клуб изучал возможность перехода 29-летнего нападающего «Атлетико».
В рамках сделки сине-гранатовые могли бы отказаться от получения выплаты за Антуана Гризманна в размере 40 млн евро, обменявшись футболистами.
Тем не менее, как пишет инсайдер Фабрицио Романо, Мората этот сезон точно проведет в мадридской команде.
И «Атлетико», и сам форвард выступили против его ухода сейчас. Альваро на старте сезона забил два гола в трех матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.