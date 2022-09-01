«Барса» думала пригласить Морату, но форвард точно не уйдет из «Атлетико»

не сможет подписать перед закрытием трансферного окна.

Каталонский клуб изучал возможность перехода 29-летнего нападающего «Атлетико».

В рамках сделки сине-гранатовые могли бы отказаться от получения выплаты за в размере 40 млн евро, обменявшись футболистами.

Тем не менее, как пишет инсайдер , Мората этот сезон точно проведет в мадридской команде.

И , и сам форвард выступили против его ухода сейчас. Альваро на старте сезона забил два гола в трех матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.