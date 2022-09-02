Александр Кокорин: «Мой трансфер в «Арис» был сложным. Завтра выходной, разум начнет проясняться»

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Александр Кокорин высказался после дебюта за «Арис».

Клуб из Лимасола в пятницу разгромил «Олимпиакос» из Никосии со счетом 5:0. Кокорин вышел на поле на 46-й минуте и отдал голевую передачу.

О трансфере Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды было объявлено в пятницу. В этот же день форвард и дебютировал за клуб.

«Я рассчитывал сыграть 5-10 минут, но сыграл больше. Мне нужно время, чтобы адаптироваться, практика поможет мне.

Мой трансфер был сложным, было много всего. Завтра я успокоюсь, у нас выходной, и мой разум начнет проясняться.

Я так и не смог ничего узнать о Лимасоле», – сказал Кокорин.

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