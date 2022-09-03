Тренер «Ариса»: «Кокорин снова в форме. Его опыт поможет молодым игрокам»

Тренер «Ариса» высоко оценил новичка команды .

Клуб из Лимасола в пятницу разгромил «Олимпиакос» из Никосии со счетом 5:0. Кокорин вышел на поле на 46-й минуте и отдал голевую передачу.

«Временами мы видели, что у Кокорина отличное первое касание, хороший пас, удар и дриблинг. Он снова в форме.

Я рад, что в моем распоряжении есть такой игрок. Уверен, он жаждет большего, его присутствие и опыт помогут молодым игрокам в команде», – сказал .

«Арис» Кокорина тренирует «белорусский Нагельсманн». Клуб только недавно пробился в высшую лигу, матчи собирают тысячу человек