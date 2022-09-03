Тренер «Ариса»: «Кокорин снова в форме. Его опыт поможет молодым игрокам»

Теги Арис высшая лига Кипр Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

Тренер «Ариса» высоко оценил новичка команды Александра Кокорина.

Клуб из Лимасола в пятницу разгромил «Олимпиакос» из Никосии со счетом 5:0. Кокорин вышел на поле на 46-й минуте и отдал голевую передачу.

«Временами мы видели, что у Кокорина отличное первое касание, хороший пас, удар и дриблинг. Он снова в форме.

Я рад, что в моем распоряжении есть такой игрок. Уверен, он жаждет большего, его присутствие и опыт помогут молодым игрокам в команде», – сказал Алексей Шпилевский.

«Арис» Кокорина тренирует «белорусский Нагельсманн». Клуб только недавно пробился в высшую лигу, матчи собирают тысячу человек  

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