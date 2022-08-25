Карцев о срыве трансфера в «Динамо»: «Это хреново. Большой просчет российской стороны»

выразил разочарование в связи со срывом трансфера в «Динамо».

Московский клуб объявил об аренде 22-летнего хавбека «Маккаби» Нетанья. Однако 23 августа стало известно о срыве сделки из-за того, что платеж так и не дошел до израильского клуба в срок.

«Сделка на данный момент сорвалась с обеих сторон. Русские пытались перевести деньги, и они застряли в Европе. обозначил крайний срок, а «Динамо» в него не уложилось, поэтому мой клуб сказал, что я не перейду.

Это хреново, но, с другой стороны, я говорю спасибо. Что должно быть моим, то будет моим, а что нет – нет. Я счастлив, что возвращаюсь в любимое место, к людям, которых люблю. Я знаю, что сделаю все для них, а они для меня.

Да, все это разочаровывает. Я уже здесь, я часть новой команды, тренируюсь, играю – и вдруг в один прекрасный день сообщают, что ты возвращаешься. Но я всегда из всего извлекаю позитив.

Это большой просчет с российской стороны. С их точки зрения, они пытались сделать все возможное, чтобы все сработало, они не были готовы сдаваться. Они всячески пытались найти финансовое решение, чтобы я мог остаться.

Я умею не сдаваться и показывать всем, что они ошиблись. И, может быть, уже в январе я получу более выгодное предложение, и никто не встанет у меня на пути», – сказал Карцев.

«Динамо» осталось без новичка, которого уже официально представило. Не дошли деньги 🤷‍♂️