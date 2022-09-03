Тренер «Боруссии» Терзич об 1:0 с «Хоффенхаймом»: «Показали очень хорошую игру, особенно в первом тайме»

Главный тренер дортмундской подвел итоги матча Бундеслиги с (1:0).

«Мы показали очень хорошую игру, особенно в первом тайме. Мы знали, что «Хоффенхайм» силен в единоборствах, и хотели опережать их в этом плане за счет выбора правильной позиции, что, в свою очередь, помогало получить свободное пространство. Мы создали много голевых моментов и не позволили сопернику приблизиться к нашим воротам, и это очень радует.

Во втором тайме мы часто теряли мяч. Ближе к концовке мы со всей серьезностью и профессионализмом подошли к игре в обороне и справились с ситуацией. Это шаг в верном направлении по сравнению с тем, что случилось пару недель назад (поражение от «Вердера» 2:3 – прим. Sports.ru)», – сказал .