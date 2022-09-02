«ПСЖ» оштрафован на 10 млн евро за нарушение ФФП. «Рома» выплатит 5 млн, «Интер» – 4, «Юве» – 3,5, «Милан» – 2 

8 клубов, включая и , оштрафованы за нарушение правил ФФП.

Парижский клуб получил от УЕФА самый большой штраф – 10 миллионов евро. оштрафована на 5 млн, – на 4 млн, «Юве» – 3,5 на млн, – на 2 млн, «Бешикташ» – на 600 тысяч, «Марсель» и «Монако» заплатят по 300 тысяч евро штрафа.

Анализ отчетности охватывал 2018-й, 2019-й, 2020-й, 2021-й и 2022-й финансовые годы. В 2020-2021 годах действовали особые меры, связанные с ковидом. Эти два года оценивались как единый период, и клубам разрешалось, в частности, усреднять совокупный дефицит по ним.

8 клубов, нарушивших ФФП, согласились на взносы в 172 млн евро и заключили мировое соглашение. Структура сделки работает так: 15% (26 млн евро) от 172 млн выплатят в полном объеме, а оставшаяся сумма зависит от выполнения клубами целевых показателей, указанных в соглашении.

Если условия соглашения не будут выполнены, штрафы клубам увеличатся. Например, наказание «ПСЖ» вырастет с 10 млн евро до 65, «Ювентуса» – с 3,5 млн до 23.