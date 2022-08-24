«ПСЖ» оштрафуют на 10 млн евро за нарушение ФФП. «Ювентус» выплатит 3 млн, «Милан» – 2 млн

Стало известно, какие наказания грозят клубам, нарушившим финансовый фэйр-плей.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, и выплатят небольшие штрафы – около 3 миллионов и 2 миллионов евро соответственно.

Ситуация с и «Ромой» несколько иная, поскольку они все еще ведут переговоры с УЕФА, как и французские клубы и .

Соглашение между этими клубами и союзом будет заключено в ближайшие десять дней. При этом ожидается, что введет в отношении «джаллоросси» и «нерадзурри» трансферные ограничения. Также ожидаются небольшие штрафы.

Самый крупный штраф придется выплатить . Ожидается, что парижане заплатят УЕФА 10 миллионов евро.