«ПСЖ» оштрафуют на 10 млн евро за нарушение ФФП. «Ювентус» выплатит 3 млн, «Милан» – 2 млн

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Стало известно, какие наказания грозят клубам, нарушившим финансовый фэйр-плей. 

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, «Ювентус» и «Милан» выплатят небольшие штрафы – около 3 миллионов и 2 миллионов евро соответственно. 

Ситуация с «Интером» и «Ромой» несколько иная, поскольку они все еще ведут переговоры с УЕФА, как и французские клубы «Марсель» и «Монако».

Соглашение между этими клубами и союзом будет заключено в ближайшие десять дней. При этом ожидается, что УЕФА введет в отношении «джаллоросси» и «нерадзурри» трансферные ограничения. Также ожидаются небольшие штрафы.

Самый крупный штраф придется выплатить «ПСЖ». Ожидается, что парижане заплатят УЕФА 10 миллионов евро. 

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