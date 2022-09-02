«Царь в «Арисе». Кипрский клуб подтвердил аренду Кокорина из «Фиорентины»

Нападающий Александр Кокорин продолжит карьеру в чемпионате Кипра.

Российский футболист перешел в из «Фиорентины» на правах аренды.

Пресс-служба кипрского клуба представила Кокорина фразой «Царь в «Арисе».

Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. За это время он принял участие в 11 матчах за клуб, проведя на поле в общей сложности 216 минут. Результативными действиями в Италии форвард не отметился.

Фото: arisfc.com

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.

Почти 3 млн евро – столько заработал Кокорин в «Фиорентине» за магические полтора года 💰