Мостовой о Кокорине: «И заработал, и пожил в Италии – класс просто. На Кипре хоть поиграет немного»

прокомментировал переход в на правах аренды.

«Кокорин в «Фиорентине» два года. Выводы никакие тут делать не приходится, потому что человек просто жил в Италии. На Кипре хоть поиграет немного.

И денег заработал, и пожил в Италии – класс просто. Поехал в погоде на Кипр, пошел на потепление. О спортивных амбициях речи уже не может идти.

Мы давали шансы ему после истории с Мамаевым, так как по возрасту все нормально было. Кокорин еще не старый футболист. В Италии столкнулся с тем, что надо пахать. Парень хороший и талантливый, но подпортил себе концовку лет», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Любовался морем и скульптурами, качался, слушал рэп. Приключения Кокорина во Флоренции в 26 фото