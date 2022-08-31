Кокорин близок к аренде в «Арис». «Фиорентина» возьмет на себя значительную часть зарплаты («СЭ»)

Нападающий Александр Кокорин все еще может сменить «Фиорентину» на «Арис» из Лимасола.

По данным «Спорт-Экспресса», россиянин находится в шаге от перехода в кипрский клуб на правах аренды сроком на сезон.

возьмет на себя значительную часть зарплаты, которую получает форвард, и будет платить ему от половины до двух третей от суммы в 1,8 млн евро.

Ранее появлялась информация о том, что переход Кокорина в сорвался, так как он не прилетел на Кипр, хотя клуб его ждал. Также сообщалось, что Александр близок к переходу в кипрский «Аполлон» на правах аренды.

Статистику 31-летнего нападающего можно изучить здесь.