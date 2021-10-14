Ребров о победе над «Наполи»: «У Спаллетти началась истерия после удаления. Он хитрый, начал провоцировать нашу скамейку»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров в блоге на Sports.ru вспомнил подробности победы над «Наполи» (3:2) в .

«После красной карточки [ ] началась истерия у Спаллетти. Он очень хитрый, начал потихонечку провоцировать нашу скамейку. Говорил что-то в духе: «Вы чего повыскакивали? Сядьте вообще».

У нас у многих были желтые, поэтому в перерыве Руй сказал: «Ребята, успокойтесь. Не будьте дураками, они провоцируют вас, хотят, чтобы вы тоже удалились, хотят уравнять составы».

Я еще никогда не видел Мозеса таким заряженным, как в Неаполе. В перерыве он сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас».

Ещенко добавил: «Бака, посмотри, как Инсинье играет. Принимает и во фланг отдает, принимает и во фланг отдает. Они не водятся, не пытаются обыграть всю команду в одиночку».

Вообще подсказки Еща – особая тема. Несмотря на веселуху и смешки, он здорово в футболе разбирается, может указать ребятам на правильные вещи», – написал Ребров.

«Мозес в перерыве говорил Бакаеву: ты не Марадона, играй в пас». Артем Ребров – о победе над «Наполи»

Лучано Спаллетти: «Один из членов штаба «Спартака» показывал какие-то жесты. Так нельзя»