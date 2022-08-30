У шантажирующих Погба людей есть USB-ключ с видео, относящимся к ситуации с возможным проклятием Мбаппе

шантажируют видеороликом, относящимся к ситуации с возможным проклятием Килиана Мбаппе.

Напомним, , брат хавбека «Ювентуса», выпустил ролик, в котором пообещал опубликовать откровенные подробности, касающиеся Поля, его агента Рафаэлы Пименты, а также форварда и сборной Франции Килиана Мбаппе. Он заявил, что информация наделает много шума.

Позже появилась информация о том, что полузащитник обращался к шаману с просьбой наложить проклятье на Килиана Мбаппе. Матиа угрожал Полю обнародовать эти сведения, шантажируя его в составе преступной группы и вымогая 13 млн евро. Футболист отказался выплачивать эту сумму и согласился на постоянное присутствием рядом с ним одного из вымогателей, которому позже передал более 100 тысяч евро.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на источники, близкие к расследованию, люди, стоящие за этим вымогательством, должны иметь в своем распоряжении USB-ключ, который содержит видеозапись, относящуюся к этой ситуации. В частности, там могут быть доказательства информации о просьбе Погба наложить проклятье на Мбаппе.