Новичок ЦСКА Роша об РПЛ: «Чемпионат боевой. Здесь очень сложно играть, но это не помешает мне реализовать потенциал»

Новичок ЦСКА Виллиан Роша поделился мыслями после перехода в клуб.

– Что ты знал о чемпионате России до перехода сюда?

– Чемпионат боевой, здесь очень сложно играть, но это не помешает мне реализовать здесь весь свой потенциал.

– Наверняка, ты уже смотрел игры , что интересного отметил?

– Да, я смотрел последний матч. Отметил для себя высокий уровень игроков. По стилю игры пока сказать сложно, мне хочется быстрее интегрироваться в команду и добиваться поставленных целей вместе с ребятами.

– Ты уже общался с главным тренером?

– Да! И меня впечатлил наш разговор. Он настоящий профессионал и очень хороший человек. После нашего разговора я почувствовал себя как дома. Поэтому я с нетерпением жду тренировок, – сказал Роша.