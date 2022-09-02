«Челси» потратил больше всех в АПЛ за лето – около 270 млн фунтов. «МЮ» – 2-й, «Вест Хэм» – 3-й, «Ноттингем» – 5-й

за лето потратил больше всех среди клубов АПЛ.

Лондонский клуб потратил за лето около 270 млн фунтов (312,5 млн евро). Это второй результат в истории – больше за лето тратил только «Реал» в 2019 году (292 млн фунтов или около 340 млн евро).

Состав лондонского клуба пополнили Рахим Стерлинг, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана, Карни Чуквуэмека, Габриэль Слонина и Пьер-Эмерик Обамеянг.

стал вторым по тратам в это трансферное окно (214 млн фунтов или почти 250 млн евро). Этим летом к клубу присоединились Каземиро, Лисандро Мартинес и Антони. Также бесплатно состав команды пополнил Кристиан Эриксен. 214 млн фунтов за одно трансферное окно – это четвертый результат по тратам для клуба в истории. Для «МЮ» это окно стало рекордным по тратам.

Третьим в списке идет «Вест Хэм» (163 млн фунтов / почти 189 млн евро), четвертым – (152 млн фунтов / почти 176 млн евро), пятым – «Ноттингем Форест» (145 млн фунтов / почти 168 млн евро), шестым – (125 млн фунтов / почти 145 млн евро).