Клубы АПЛ потратили рекордные 1,5 млрд фунтов этим летом. В 2017-м израсходовали 1,4 млрд

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Этим летом установлен рекорд АПЛ по расходам на трансферы.

По данным аудиторской организации Deloitte, в ходе текущей кампании клубы высшей английской лиги потратили уже 1,5 млрд фунтов стерлингов. Ранее самые высокие расходы были зафиксированы в 2017 году – 1,4 млрд фунтов.

К тому же 1,4 млрд фунтов было выплачено за весь прошлый сезон. Рекорд по расходам за один игровой год – 1,86 млрд фунтов (сезон-2017/18).

На данный момент клубы АПЛ подписали 14 футболистов стоимостью свыше 30 млн фунтов – прошлым летом таких было лишь 8. Самая крупная сделка – переход форварда Дарвина Нуньеса из «Бенфики» в «Ливерпуль» (85 млн фунтов с учетом бонусов).

 

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