Губернатор Нижегородской области: «Нечего на Fan ID пенять. Сегодня проход был свободным, и пришли всего 7 тысяч при 45 тысячах вместимости!»

Губернатор Нижегородской области высказался о Fan ID и посещаемости игр «Пари НН».

Сегодня обыграл (2:0) в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России на стадионе «Нижний Новгород».

«Нижний» победил московский «Локомотив» в первой игре группового этапа Кубка России! 2:0 – отличная, солидная игра! Поздравляю, ребята, так держать!

Но, нижегородцы! Мы делаем все, чтобы клуб выступал достойно на нашем красавце-стадионе! Это и поиск средств, и комплектование команды, и сложнейшее оттачивание техники игры!

Единственное, что для меня болезненно, – это посещаемость! Сегодня проход был свободным, без «паспорта болельщика». Нечего на него пенять! И пришли на матч всего 7 тысяч зрителей – при 45 тысячах вместимости!

Футбол – это реальный праздник! И наша команда показывает красивый футбол! Дорогие нижегородцы, покажите, как вы можете объединяться, переживать за город и поддерживать своих!

В честь 1 сентября на игру с «Факелом» в эту субботу ждем студентов и школьников. Билет – всего за 10 рублей. «Паспорт болельщика» можно получить за несколько минут накануне или в день матча прямо перед стадионом или же в другое время в любом МФЦ – сам проверял.

Не подводите – пошли на футбол вместе! Я буду! Встречаемся в 15:00 3 сентября на стадионе «Нижний Новгород», – написал Глеб Никитин.

Нижегородцы пожаловались, что учителей заставляют оформлять Fan ID. Глава министерства образования области обещала разобраться