«Челси» и «Динамо» договорились о трансфере Захаряна. Он останется в аренде до зимы, скорее всего («Чемпионат»)

Полузащитник Арсен Захарян близок к переходу в из .

«Динамо» приняло предложение «Челси» и условия оплаты сделки по полузащитнику, сообщает «Чемпионат» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

«Динамо» согласилось с предложением «Челси». Теперь остались технические детали и согласования личного контракта.

По условиям трансфера Захарян останется в фактической аренде в «Динамо» до момента, когда на счет московского клуба переведут деньги. Скорее всего, до зимы», – добавил источник.

Трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется 2 сентября в 01:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за 19-летнего игрока 15 миллионов евро. Также появилась информация о том, что Футбольная ассоциация Англии не препятствует трансферу.

В текущем сезоне Захарян провел 6 матчей в Мир , забил один гол и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.