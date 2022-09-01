Захарян не перейдет в «Челси» из «Динамо» в это трансферное окно («Спорт-Экспресс»)

Трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в в летнее трансферное окно не состоится.

Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро бело-голубым, и до закрытия трансферного окна в ночь с 1 на 2 сентября уже это не сделает, сообщает .

Стороны прилагали усилия для совершения сделки, однако в нынешних условиях задача оказалась слишком сложной, чтобы решить ее за неделю.

При этом и «Челси» прорабатывают различные варианты, чтобы переход состоялся в следующее трансферное окно.

Агент Рафаэла Пимента, которая представляет интересы Захаряна в этой сделке, опровергла информацию о том, что клубы договорились о трансфере хавбека: «Еще ничего не согласовали. Надеюсь, что все сложится».

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков, который некоторое время назад дал инсайд о договоренности между «Челси» и «Динамо» по Захаряну, прокомментировал эту новость от «Спорт-Экспресса»: «Повторюсь, устное соглашение между клубами по формуле сделки и условиям оплаты есть.

Заха и не может перейти летом, но оформлен в TMS трансфер будет уже сейчас. Дальше аренда в «Динамо» до поступления денег на счет. Все просто, но сложно».

В текущем сезоне Захарян провел 6 матчей в Мир , забил один гол и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.