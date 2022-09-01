Бельерин подпишет контракт с «Барсой» на 1 год. «Арсенал» может получить 25% от суммы перепродажи защитника

Защитник перейдет в «Барселону».

В ближайшие часы футболист подпишет контракт сроком на один год без опции продления, сообщает Фабрицио Романо. Клуб уже назначил время медосмотра.

Бельерин перейдет в «Барсу» бесплатно после расторжения контракта с «Арсеналом».

По информации журналиста Relevo Тони Хуанмарти, лондонский клуб получит 25% от суммы дальнейшей перепродажи игрока, также могут быть предусмотрены некоторые выплаты, основанные на результатах защитника.

Бельерин – воспитанник «Барсы». За «Арсенал» он играл с 2013 года, сезон-2021/22 провел в «Бетисе», в системе которого также был на молодежном уровне.

С подробной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.