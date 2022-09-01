Чернышенко об идентификации по смартфону: «Мы достаточно успешно отработали это на «Паспорте болельщиков» и «Пушкинской карте»

высказался на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вице-премьер РФ поддержал инициативу главы Минцифры Максута Шадаева, который предложил применять идентификацию граждан по смартфону для бесплатного проезда и привел в пример паспорт болельщика.

«Максут Игоревич поставил три вопроса, и один действительно о том, что нужно назначить ответственных на уровне руководителей, замруководителей структурных подразделений, чтобы сервисы эффективно внедрялись, потому что они разработаны на федеральном уровне как единый формат, и нужно, чтобы они быстрее это делали. Поэтому если поддержите – будет хорошо.

Второе – он говорит о том, чтобы вместе с Москвой протестировать в рамках экспериментально-правового режима возможность использования расширенного количества жизненных ситуаций, где будет идентификация [с помощью смартфона] граждан, поскольку мы достаточно успешно отработали это на «Пушкинской карте», на «Паспорте болельщиков». Тоже просим поддержать, чтобы дали такое поручение», – сказал экс-президент КХЛ.