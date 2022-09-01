Талалаев о 3:1 с «Оренбургом»: «Ахмат» дал возможность поиграть тем, у кого мало игровой практики»

Главный тренер подвел итоги матча Фонбет Кубка России с (3:1).

«Эмоции после матча положительные, обыграли смешанным составом. Сначала все шло хорошо, потом немного расслабились. «Оренбург» — играющая команда, я говорил об этом перед матчем. Они играют с первой до последней минуты независимо от счета, действуют достаточно интересно и быстро. Иногда идут попытки контрпрессинга по 4–5 человек.

Дали возможность поиграть тем, кто имеет мало игровой практики. Жаль, что не реализовали все моменты, потому что в этой системе розыгрыша очень важно забивать голы и не пропускать.

Нас ждет тяжелое продолжение турнира. Рад, что в Кубке сделали первый шаг вперед», — сказал .