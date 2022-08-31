«Химки» уволят Писарева, Гогниев – главный кандидат на замену («РБ Спорт»)

У «Химок» будет третий главный тренер за полтора месяца.
Сегодня команда тренера Николая Писарева дома проиграла «Краснодару» (0:2) в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
Таким образом, после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера «Химки» проиграли все четыре матча, разница голов – 2:12.
По информации «РБ Спорт», в ближайшее время подмосковный клуб отправит в отставку Писарева с поста главного тренера.
Главный кандидат на замену Писареву – Спартак Гогниев, возглавлявший «Аланию». Решения могут быть приняты уже сегодня, 31 августа.
Ранее сообщалось, что «Химки» могут вернуть Юрана, начинавшего сезон и отправленного в отставку 10 августа.
3 сентября команда сыграет в гостях с «Оренбургом» в рамках 8-го тура Мир РПЛ. В таблице чемпионата России «Химки» располагаются на 11-м месте, набрав 7 очков.
Юрана хотят вернуть в «Химки» через 3 недели (!!!) после увольнения. Что? Да!