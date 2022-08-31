Писарев об увольнении из «Химок»: «Впервые слышу. Не знаю, какие первые лица клуба об этом говорят»

Николай Писарев прокомментировал информацию о возможном увольнении из «Химок».
Команда под его руководством проиграла 4 матча подряд.
– Я не читаю и не знаю, какие первые лица клуба об этом говорят. Я в первый раз слышу.
– Правда ли, что вас уведомили об отставке?
– Нет, – отметил тренер.
Также он подвел итоги игры с «Краснодаром» (0:2) в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
«Удаление, конечно, спутало планы. Во втором тайме мы перестроились.
Поблагодарил команду за второй тайм, потому что надо уметь в меньшинстве играть. В меньшинстве нам удалось выглядеть хорошо и создавать даже моменты», – заявил Писарев.