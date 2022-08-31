Писарев об увольнении из «Химок»: «Впервые слышу. Не знаю, какие первые лица клуба об этом говорят»

прокомментировал информацию о возможном увольнении из «Химок».

Команда под его руководством проиграла 4 матча подряд.

– Я не читаю и не знаю, какие первые лица клуба об этом говорят. Я в первый раз слышу.

– Правда ли, что вас уведомили об отставке?

– Нет, – отметил тренер.

Также он подвел итоги игры с (0:2) в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Удаление, конечно, спутало планы. Во втором тайме мы перестроились.

Поблагодарил команду за второй тайм, потому что надо уметь в меньшинстве играть. В меньшинстве нам удалось выглядеть хорошо и создавать даже моменты», – заявил Писарев.