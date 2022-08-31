Калайджич за 18 млн евро перешел в «Вулвс» из «Штутгарта». Контракт с форвардом Австрии – по схеме «5+1»

перешел в из «Штутгарта».

Английский клуб достиг договоренности о приобретении 25-летнего нападающего. Сообщалось, что сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

Футболисту еще предстоит получить визу и разрешение на работу в Великобритании. Сегодня форвард прошел медосмотр. Он подпишет с «Вулвс» контракт на пять лет с опцией продления договора еще на один сезон.

Фото: wolves.co.uk

Калайджич выступал за с сезона-2019/20.

В прошлом сезоне за 15 матчей в Бундеслиге австриец забил шесть мячей. В этом сезоне на его счету три голевые передачи в трех матчах немецкого чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.