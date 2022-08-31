Калайджич за 18 млн евро перешел в «Вулвс» из «Штутгарта». Контракт с форвардом Австрии – по схеме «5+1»

Саша Калайджич перешел в «Вулверхэмптон» из «Штутгарта».
Английский клуб достиг договоренности о приобретении 25-летнего нападающего. Сообщалось, что сумма трансфера составила 18 миллионов евро.
Футболисту еще предстоит получить визу и разрешение на работу в Великобритании. Сегодня форвард прошел медосмотр. Он подпишет с «Вулвс» контракт на пять лет с опцией продления договора еще на один сезон.
Фото: wolves.co.uk
Калайджич выступал за «Штутгарт» с сезона-2019/20.
В прошлом сезоне за 15 матчей в Бундеслиге австриец забил шесть мячей. В этом сезоне на его счету три голевые передачи в трех матчах немецкого чемпионата. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.