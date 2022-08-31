Томас Тухель: «Челси» не хватает характера для побед над «Лидсом» и «Саутгемптоном». Нас очень легко запугать»

поделился мыслями после поражения «Челси» от (1:2) в матче 5-го тура .

«Знаете, о чем мне это напомнило? О матче с «Ювентусом» в прошлом сезоне. Мы прекрасно играли против «Ювентуса» на «Стэмфорд Бридж» в прошлом сезоне, а после той игры мы на восемь месяцев потеряли Чилуэлла, на три месяца – Нголо Канте. То же самое было и против «Тоттенхэма».

Мы провели прекрасный матч. После него наш ключевой игрок – Нголо Канте – выбывает минимум на шесть недель. Еще у нас есть красные карточки – у Кулибали, у Галлахера, а потом травму получает Лофтус-Чик, а Матео Ковачич травмирован уже восемь недель. Он проходил предсезонку с травмой. Вот о чем мне это напоминает.

Рис Джеймс не сыграл из-за болезни. Мы теряем одного ключевого игрока за другим, и такой результат – следствие этого. Просто ситуация такова, учитывая наши требования и амбиции. Более важно то, что в моменты, когда команда теряет ключевых игроков, нужно показывать иной характер.

Сейчас «Челси» не хватает характера для побед над и «Саутгемптоном». Тут нечего стыдиться. Мы достаточно скромны, чтобы принять поражения. Мы ненавидим это. Но нас слишком легко столкнуть с пути. У нас очень просто выиграть единоборство. Нас очень легко запугать», – сказал главный тренер «Челси».

У «Челси» минимум 2 поражения в первых 5 турах во 2-й раз за 27 последних сезонов