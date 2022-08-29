Томас Тухель: «Челси» пригодились бы новые игроки на некоторые позиции, но закрытие окна уже близко»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил о необходимости укрепления состава.
«Прямо сейчас нам бы пригодились новые игроки на некоторые позиции, но закрытие трансферного окна уже близко, и с наступлением 1 сентября я буду счастливым тренером, что бы ни случилось до этого времени. Я постараюсь найти решение и не думать о том, что могло бы быть.
Сейчас важен сегодняшний день, а в матче с «Саутгемптоном» важно будет найти способ победить, прибавить как индивидуально, так и коллективно. И мы будем этим заниматься независимо от того, придут новые игроки или нет», – заявил Тухель.
Матч 5-го тура АПЛ между «Челси» и «Саутгемптоном» пройдет 30 августа, начало – в 21:45 по московскому времени.