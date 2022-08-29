Томас Тухель: «Челси» пригодились бы новые игроки на некоторые позиции, но закрытие окна уже близко»

Главный тренер сообщил о необходимости укрепления состава.

«Прямо сейчас нам бы пригодились новые игроки на некоторые позиции, но закрытие трансферного окна уже близко, и с наступлением 1 сентября я буду счастливым тренером, что бы ни случилось до этого времени. Я постараюсь найти решение и не думать о том, что могло бы быть.

Сейчас важен сегодняшний день, а в матче с важно будет найти способ победить, прибавить как индивидуально, так и коллективно. И мы будем этим заниматься независимо от того, придут новые игроки или нет», – заявил Тухель.

Матч 5-го тура между «Челси» и «Саутгемптоном» пройдет 30 августа, начало – в 21:45 по московскому времени.