Тухель после 1:2 с «Саутгемптоном»: «Недостаточно играть 20-25 минут на желаемом уровне. «Челси» легко вывести из равновесия и запутать»

прокомментировал поражение «Челси» от (1:2).

«Недостаточно выигрывать выездные матчи, недостаточно играть 20-25 минут на желаемом уровне. Слишком легко вывести нас из равновесия, обыграть, запутать. Слишком просто. Это произошло против «Лидса». Нам нужно понять, почему так произошло. И найти решения.

Мы теряем концентрацию, теряем план на игру и теряем стабильность. Нас слишком легко обыграть. Многие ключевые игроки травмированы – это то, что я не очень понимаю.

Ты всегда можешь проиграть, и я честно могу признать это, но в матче, где ты ведешь, нет необходимости раздавать полумоменты. Отсутствие ответов во втором тайме разочаровывает.

Нам нужно находить ответы, мы должны сделать шаг вперед и играть на более высоком уровне, если это необходимо. Мы не смогли этого сделать», – сказал главный тренер .