Трансфер Кокорина в «Арис» сорвался, игрок не прилетел на Кипр («РБ Спорт»)

не перейдет в «Арис» в это межсезонье.

Трансфер нападающего «Фиорентины» сорвался, так как он не прилетел на Кипр, хотя клуб его ждал.

«Сразу несколько журналистов, близких к клубу, подтвердили, что «Арис» ждал Кокорина для обсуждения деталей, но в последний момент игрок изменил решение и не полетел на Кипр.

В итоге все сходятся во мнении, что трансфер не состоится», – сообщила кипрская журналистка Эйрини Спиропулу.

Ранее появилась информация, что в трансфере Кокорина в «Арис» появилась проблема из-за финансовых запросов агента.