Итальянский журналист об отказе Кокорина лететь на Кипр: «Он над нами прикалывается»

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Итальянский журналист назвал смехом историю вокруг Александра Кокорина.

Журналист Tuttosport Массимо Франки прокомментировал решение форварда «Фиорентины» не лететь на Кипр для подписания контракта с «Арисом».

Также сообщалось, что другой кипрский клуб – «Аполлон» – тоже сделал предложение о трансферу Кокорина.

«История с Кокориным – большой смех. Над этим уже просто забавно наблюдать, даже не знаю, что сказать.

Если он отказался лететь на Кипр, то откажется и от «Аполлона», потому что обе команды базируются в Лимассоле.

Он над нами прикалывается», – сказал Массимо Франки.

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