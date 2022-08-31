Первый тренер Кокорина о карьере Александра: «У него возраст уже такой: надо или играть, или пусть закончит уже»

Первый тренер высказался о карьерной ситуации форварда.

Действующее соглашение 31‑летнего нападающего с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года.

Сообщается, что футболист близок к переходу в «Аполлон», который является действующим чемпионом Кипра.

«Ну что вы меня спрашиваете про Сашу? Да, я его первый тренер, но с января не видел его. Сам он мне не звонит.

Конечно, хочется, чтобы он играл. Но он и сам понимает все. Варианты у него есть в Россию приехать и черт его знает, как это все оценивать. У него возраст уже такой: надо или играть, или пусть закончит уже.

Я же не могу ничего говорить – у него своя голова на плечах. Сам решит, как ему быть. Влияет много факторов: семья, дети. Не только футбол. Если Саша не играет, видимо, контракт закончится, и он закончит», – сказал Валерий Стаферов.