Погба из-за невыплаты 13 млн евро согласился на постоянное присутствие рядом с ним одного из вымогателей. Хавбек передал ему более 100 000 евро

Стали известны новые подробности дела о шантаже .

Напомним, , брат хавбека «Ювентуса», выпустил ролик, в котором пообещал опубликовать откровенные подробности, касающиеся Поля, его агента Рафаэлы Пименты, а также форварда и сборной Франции Килиана Мбаппе. Он заявил, что информация наделает много шума.

Позже появилась информация о том, что Матиа, а также друзья детства Поля состоят в преступной группе, вымогавшей у хавбека 13 миллионов евро.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на источники, близкие к расследованию, в марте этого года полузащитнику сборной Франции угрожали двое вооруженных людей. Согласно этим данным, Поля привезли в парижскую квартиру после того, как он встретился со своими бывшими друзьями. В тот период времени хавбек находился на сборах национальной команды.

Двое вооруженных людей в капюшонах направили на него автомат М16 и еще одну штурмовую винтовку. Из-за невыплаты 13 миллионов евро, требуемых этими людьми, Погба был вынужден согласиться на постоянное присутствие рядом с ним человека по имени Бабакар. В апреле он передал ему более 100 000 евро.

«Трус, предатель, лицемер». Брат вымогает у Погба 13 млн евро – подключил вооруженных людей, обвиняет в шаманском проклятье для Мбаппе