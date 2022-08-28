Брат Погба пообещал «откровения» о Поле и Мбаппе. Адвокаты хавбека «Юве» сообщили об угрозах и вымогательстве в составе преступной группы

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Хавбек «Ювентуса» Поль Погба считает, что Матиа, его брат, занимается вымогательством.

Вчера Матиа выложил видеоролик, в котором пообещал опубликовать откровенные подробности, касающиеся Поля, его агента Рафаэлы Пименты, а также форварде «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе. Он заявил, что информация наделает много шума.

Юристы игрока «Ювентуса» опубликовали заявление от лица Поля, его матери и Пименты, в котором отметили, что «недавние высказывания Матиа Погба в соцсетях, к сожалению, не удивили и идут в дополнение к угрозам и попыткам вымогательства в составе организованной преступной группы».

Также они сообщили, что уже поставили в известность «компетентные органы Италии и Франции», и в связи с тем, что ведется расследование, дополнительных комментариев больше не будет.

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