«Спартак» мог купить Карраскаля за 1,3 млн евро у «Карпат». Агент Гурцкая сказал: «Это говно-футболист, я его даже смотреть не буду»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль мог ранее стать игроком «Спартака».

Об этом на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал агент .

– пришел ко мне в офис вот с таким талмудом и показал, что я лично – Игорь, прости меня, пожалуйста, – отказался от Карраскаля за 1,3 млн евро, когда он был в «Карпатах». Я тогда сказал, что это говно-футболист, и я его смотреть даже не буду.

– А ты его куда хотел?

– В «Спартак». Корнеев мне показал. Он уже тогда там феерил. Я сказал: «Карраскаль? Что это за смешной игрок, как он вообще в попал?»

– И о чем это говорит?

– Что Корнеев – гений, а я – лошара.

– Ты вообще изучал Карраскаля?

– Нет, конечно! Я тогда думал: как можно футболиста из «Карпат» взять в ? – сказал Гурцкая.

Карраскаль выступал за «Карпаты» с 2017 по 2019 год. Его подробная статистика доступна здесь.