«Тоттенхэм» выкупил Ромеро у «Аталанты» за 50 млн евро

Защитник Кристиан Ромеро перешел в «Тоттенхэм» на постоянной основе.
Лондонский клуб выкупил 24-летнего игрока у «Аталанты». Прошлый сезон аргентинец отыграл в «шпорах» на правах аренды.
Сумма трансфера Ромеро составила 50 миллионов евро, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Кристиан заключил с «Тоттенхэмом» контракт до 2027 года.
В прошлом сезоне защитник провел в АПЛ 22 матча, отметившись одним голом. В нынешнем розыгрыше чемпионата он сыграл в двух матчах. Его статистика – здесь.
Фото: tottenhamhotspur.com