«МЮ» не ведет переговоров с Депаем, но следит за его ситуацией на случай срыва других сделок

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Форвард «Барселоны» Мемфис Депай не входит в число приоритетных целей «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо в колонке для Caught Offside, футболист будет готов расторгнуть контракт с «блауграной», если найдет команду, соответствующую его амбициям. Никаких переговоров с «Реал Сосьедад» он не ведет.

«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией, и кое-какие контакты с нидерландцем были, но этот трансфер будет возможен в том случае, если у клуба АПЛ возникнут проблемы с другими сделками. На данный момент никаких прямых переговоров между сторонами нет.

В этом сезоне Депай еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. Со статистикой его выступлений в прежние годы можно ознакомиться здесь.

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