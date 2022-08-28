«МЮ» не ведет переговоров с Депаем, но следит за его ситуацией на случай срыва других сделок

Форвард «Барселоны» не входит в число приоритетных целей .

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо в колонке для Caught Offside, футболист будет готов расторгнуть контракт с «блауграной», если найдет команду, соответствующую его амбициям. Никаких переговоров с он не ведет.

«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией, и кое-какие контакты с нидерландцем были, но этот трансфер будет возможен в том случае, если у клуба возникнут проблемы с другими сделками. На данный момент никаких прямых переговоров между сторонами нет.

В этом сезоне Депай еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. Со статистикой его выступлений в прежние годы можно ознакомиться здесь.