Головин о Месси, Мбаппе и Неймаре: «Очень сильные, выдающиеся игроки. Но они такие же люди, хотя их мастерство неоспоримо»

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В 4-м туре Лиги 1 сыграл вничью с «Монако» (1:1). Российский полузащитник отличился голевой передачей в этом матче.

«Вокруг таких матчей всегда много ажиотажа и ожиданий у болельщиков, но мы готовились как обычно. Конечно, интересно проверить свои силы на фоне таких мастеров, можно сказать, звезд мировой величины, но в то же время для нас это еще и календарная игра чемпионата. Мы могли выиграть, могли и проиграть, однако объективно ничья – не самый худший результат для нас в этой встрече.

Какое впечатление производят Мбаппе, Месси, Неймар? Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты. По тому, как они работают с мячом, принимают решения. И это относится не только к ним. К многим из сегодняшнего состава «ПСЖ».

Но в то же время в игре это все немного отходит на второй план, потому что ты просто стараешься как можно лучше сыграть в каждом эпизоде, не особенно задумываясь о том, кто именно играет у соперника. Они такие же люди, хотя, повторю, что их мастерство неоспоримо», – сказал Головин.