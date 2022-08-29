У Мбаппе 4 из 10 от L’Équipe за матч с «Монако»: «Игрок его масштаба должен забивать хотя бы один»

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Нападающий Килиан Мбаппе получил низкую оценку от L’Équipe за матч «ПСЖ» и «Монако» (1:1).

Игру француза в этом матче газета оценила в 4 балла из 10. Такие же оценки получили защитники Преснель Кимпембе, Серхио Рамос и Ашраф Хакими.

Хуже оценка лишь у полузащитника «ПСЖ» Ренату Саншеша – 3 из 10.

В пять баллов L’Équipe оценила вратаря Джанлуиджи Доннарумму, защитника Маркиньоса и нападающего Лионеля Месси.

По шесть баллов получили защитники Нуну Мендеш, хавбек Марко Верратти и нападающий Неймар.

Игра Мбаппе была подвергнута особой критике, так как форвард не реализовал явный голевой момент, не попав в пустой угол ворот «Монако» примерно с шести метров.

L’Équipe раскритиковала Мбаппе за большое количество упущенных моментов, а также написала: «Игрок его масштаба должен забивать хотя бы один мяч».

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