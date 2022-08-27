«Локомотив» купил 19-летнего защитника АЕК Митая. Контракт – на 5 лет

объявил о подписании Марио Митая.

19-летний защитник перешел из греческого . Стороны заключили контракт сроком на 5 лет.

Марио выбрал 12-й номер в московской команде.

«Я знаю о том, что 12-й номер очень важен для болельщиков, это довольно большая ответственность. Причем даже не из-за номера, а в принципе из-за того факта, что я буду носить футболку клуба. Надеюсь, я смогу показать, что готов носить эту майку и этот номер», – сказал Митай.

В сезоне-2021/22 Митай провел один матч в чемпионате Греции. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Фото: https://www.fclm.ru/