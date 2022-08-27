«Локомотив» купил 19-летнего защитника АЕК Митая. Контракт – на 5 лет

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«Локомотив» объявил о подписании Марио Митая. 

19-летний защитник перешел из греческого АЕК. Стороны заключили контракт сроком на 5 лет. 

Марио выбрал 12-й номер в московской команде. 

«Я знаю о том, что 12-й номер очень важен для болельщиков, это довольно большая ответственность. Причем даже не из-за номера, а в принципе из-за того факта, что я буду носить футболку клуба. Надеюсь, я смогу показать, что готов носить эту майку и этот номер», – сказал Митай.

В сезоне-2021/22 Митай провел один матч в чемпионате Греции. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Фото: https://www.fclm.ru/

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