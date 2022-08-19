Мартынович об Игнатьеве: «Он похож на Кержакова по манере игры. Очень талантливый, но что-то всегда мешало»

поделился мнением, почему многие воспитанники не заиграли в «Краснодаре».

– Почему не получилось у поколения 1999 года рождения – Игнатьева, Шапи, Уткина? К ним было особенное внимание, их подводили к основе, а сейчас там никого нет. Не выдержали конкуренции?

– Помню историю с Фоминым. Он был в обойме, играл на Кубок. И проигрывал конкуренцию: в тот момент были Газинский, Широков. Мамаев. Где Дане играть? При других задачах – да. И он пошел в «Уфу», получил много игрового времени и вырос. В «Краснодаре» у него не было такой возможности и, соответственно, прогресса.

– С Уткиным такая же история?

– В принципе да. Я спрашивал у Дани, когда он уходил в аренду: «Что ты хочешь? В прошлом сезоне сыграл 70% матчей, 50% – в основе». Он мне: «Хочу быть игроком основного состава». – «У тебя конкурент Кабелла, которого купили за много денег, с хорошей зарплатой. Он дает результат. Мы не можем говорить, что Уткин сильнее Кабеллы – у каждого свои плюсы-минусы. Что дергаться? Оставайся». А Даня: «Нет, хочу играть».

– Почему разочаровал Шапи?

– Уезжать в Турцию тоже пришлось ради игрового времени. Решение оказалось правильным. Гончаренко не мог дать гарантий места в старте. Оставаться в очередной сезон и быть на подмоге? Амбиции Шапи были шире.

– Деньги пагубно повлияли на Игнатьева? Или воспитание, окружение?

– Вот за него обидно. Все при нем: удар, открывания, скорость. Очень талантливый! По манере игры похож на Кержакова. Но что-то всегда мешало.

– Что?

– Не думаю, что срывало крышу из-за денег – просто такой склад характера. Он проявлялся, когда он еще не получал большую зарплату в «Краснодаре». У Вани есть нюансы в семейном плане, и где-то его понять можно.

Я пробовал ставить его на нужный путь. Зимой звонили из – я дал Игнатьеву такую рекламу! Говорю ему: «Вань, это твой шанс. Ты должен приехать и себя проявить». Штаб Осинькина в него верил. Ваня кивал: «Да-да-да, Саша, я на полном серьезе». Но, как и прежде, в Самаре были моменты, из-за которых у него не срослось, – сказал бывший защитник «быков».