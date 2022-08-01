Роналдо считает, что «Интер» может выиграть скудетто: «Вернулся Лукаку – тот, кто делает разницу в Италии. Он и Лаутаро – почти идеальная связка»

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Роналдо считает, что «Интер» может стать чемпионом Италии в новом сезоне. 

«Он мог бы выиграть [скудетто] в прошлом сезоне. Давайте скажем, что в какой-то момент он практически выиграл его. А теперь вернулся Лукаку – тот, кто делает разницу в Италии. Он и Лаутаро – почти идеальная связка. 

Я не предсказатель, но это так. «Интер» потерял скудетто, проиграв дерби и неправильно проведя два сложных месяца: именно в такие моменты нужно мужество, чтобы выигрывать сложные матчи, а не сводить их вничью. Нужно цепляться за кого-то: цепляться за такого большого игрока, как Лукаку, проще», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии La Gazzetta dello Sport. 

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