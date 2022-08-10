Ромелу Лукаку: «За год люди забыли, что я умею на поле. Я зол. Сезон в «Челси» дополнительно мотивировал»

мотивирует неудачный сезон, проведенный в «Челси».

Этим летом форвард вернулся в на правах аренды из лондонского клуба.

«Сезон, проведенный в «Челси», дал мне дополнительную мотивацию, чтобы выступать даже лучше, чем раньше. Думаю, за год люди забыли, что я умею делать на поле. Я чувствую злость.

Когда я уходил [из «Интера»], то хотел попробовать проявить себя в «Челси» еще раз. Я провел 11 лет в «Челси», и мне хотелось вернуться туда звездой. После последней игры я стал думать, какой вариант будет лучшим для меня. Сезон в «Челси» получился сложным. Думаю, в будущем ничего не изменилось бы, поэтому я решил вернуться сюда», – сказал форвард в интервью DAZN Italia.

В прошлом сезоне бельгиец забил 15 голов в 43 матчах за во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.