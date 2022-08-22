Роналду и Магуайр – в запасе на матч с «Ливерпулем». Криштиану 2-й раз за 3 матча при тен Хаге не попал в старт «МЮ»

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Объявлен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Форвард Криштиану Роналду и защитник Харри Магуайр, капитан манкунианцев, начнут игру на скамейке.

Португальский нападающий не попал в старт во второй раз за три матча после назначения Эрика тен Хага главным тренером.

Состав на игру выглядит следующим образом:

Вратарь: Давид Де Хеа.

Защитники: Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Рафаэль Варан, Диогу Далот.

Полузащитники: Скотт Мактомини, Энтони Эланга, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Кристиан Эриксен.

Нападающий: Маркус Рэшфорд.

Запасные: Том Хитон, Харри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Уан-Биссака, Фред, Донни ван де Бек, Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль, Криштиану Роналду.

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