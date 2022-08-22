Роналду и Магуайр – в запасе на матч с «Ливерпулем». Криштиану 2-й раз за 3 матча при тен Хаге не попал в старт «МЮ»

Объявлен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
Форвард Криштиану Роналду и защитник Харри Магуайр, капитан манкунианцев, начнут игру на скамейке.
Португальский нападающий не попал в старт во второй раз за три матча после назначения Эрика тен Хага главным тренером.
Состав на игру выглядит следующим образом:
Вратарь: Давид Де Хеа.
Защитники: Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Рафаэль Варан, Диогу Далот.
Полузащитники: Скотт Мактомини, Энтони Эланга, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Кристиан Эриксен.
Нападающий: Маркус Рэшфорд.
Запасные: Том Хитон, Харри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Уан-Биссака, Фред, Донни ван де Бек, Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль, Криштиану Роналду.