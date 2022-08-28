Романцев не хотел переводить Филимонова в запас: «После матча с Украиной старался показать, что несчастный случай может быть с любым. Поддался бы эмоциям – мы Сашку наверняка бы потеряли»

Бывший главный тренер «Спартака» высказался об Александре Филимонове.

– Есть мнение, что после разгромных поражений от «Краснодара» и «Зенита» следовало дать паузу молодому голкиперу и вернуть в состав опытного . А как обычно поступали в таких случаях вы?

– Все зависело от степени вины вратаря в пропущенных голах. В истории с Александром Филимоновым я после матча с [в 1999 году] старался показать, что подобный несчастный случай может случиться с любым вратарем. Если бы поддался эмоциям, то мы Сашку наверняка бы потеряли. А ведь он тот отборочный цикл провел блестяще. Вспомните победу над французами!

Или другой поворот темы. В 1978 году, когда «Спартак» вернулся в высшую лигу, мы на старте стали пропускать в каждом матче. И Бесков решил дать отдохнуть Александру Прохорову, который был тогда капитаном. И в Луганске с «Зарей» поставил в ворота необстрелянного Рината Дасаева. Тот сыграл на ноль. Так состоялось рождение будущей звезды.

И как угадал с этим великий Бесков – загадка по сей день. Вот что значит тренер великой мудрости и чутья!

Если честно, то в подготовке вратарей я не был силен. И больше полагался на интуицию и советы моего помощника Юрия Дарвина, – сказал Романцев.

Встречайте, Александр Филимонов! Как пропустил от Украины, ушел из «Спартака» и офигел от дуэлей с Десайи